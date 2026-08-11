Наближава едно от най-чаканите летни събития в Бургас - 10-дневният фестивал “Boom Summer Fest”. В дните от 14 до 23 август градът ще посрещне над 400 артисти и хиляди фенове в пространството на Морска гара за първия по рода си мултижанров фестивален „маратон“.

Събитията, включени в него, се радват на засилен интерес, особено сред по-младото поколение, което изисква въвеждането на навременни мерки по отношение на безпроблемното им протичане. Около това се обединиха представители на няколко институции, които се включиха в организационна среща, свързана с “Boom Summer Fest”, в сградата на Община Бургас.

След нея стана ясно, че възниква необходимостта от обособяването на буферни паркинги за определени периоди в рамките на фестивала, както и от осигуряването на допълнителни курсове по автобусните линии.

Буферният паркинг ще бъде обособен на ул. „Булаир“ със следния график:

-от 17:30 часа на 15 август до 08:00 часа на 16 август;

-от 18:00 часа на 20 август до 08:00 часа на 21 август;

-от 18:00 часа на 21 август до 08:00 часа на 22 август;

-от 13:00 часа на 22 август до 08:00 часа на 23 август;

-от 13:00 часа на 23 август до 08:00 часа на 24 август.

Извънредните курсове на автобуси по линии Б11 и Б12 от терминалите в ж.к. „Меден рудник“, ж.к. „Изгрев“ и ж.к. „Славейков“ ще бъдат осигурени както следва:

-в нощта на 15 срещу 16 август в 00:00 часа;

-в нощта на 20 срещу 21 август в 01:00 часа;

-в нощта на 21 срещу 22 август в 01:00 часа;

-на 22 август в 23:00 часа;

-на 23 август в 23:00 часа.

Важно е да се отбележи, че във връзка с провеждането на фестивала влизането на автомобили на Морска гара ще бъде забранено в следните дни: 14, 15, 20, 21, 22, 23 август. Достъп ще имат само за служители, организатори, артисти и гости на хотела.