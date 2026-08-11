Кметът Димитър Николов утвърди присъединяването на администрацията на Община Бургас към българските институции, които подкрепят етичното използван на изкуствен интелект. Това стана след подписване на Доброволния кодекс за етично използване на изкуствен интелект в държавната администрация.

Община Бургас е първата институция, която подкрепи Кодекса. Документът е разработен от Института по публична администрация и публикуван на сайта на организацията - https://www.ipa.government.bg/bg/dobrovolen-kodeks-za-etichno-izpolzvane-na-izkustven-intelekt-v-drzhavnata-administraciya.

Въпреки напредъка в областта на изкуствения интелект, социално-емоционалните умения остават уникална човешка черта. Те са от съществено значение за справедливото и ориентирано към човека внедряване на изкуствения интелект, като служат за катализатори на технологичния напредък, едновременно с това гарантирайки спазването на етичните принципи.

Само хората имат способността да се адаптират към неочакваното, да преценяват етичните последствия, да общуват и да се учат непрекъснато. Тези особености са отчетени благодарение на богатия опит, натрупан от Института по публична администрация. Така Кодексът се появява в момент, когато разпространението на изкуствения интелект и неговите възможности за влияние върху отговорни решения изискват етична убеденост и социално съзнание, за да се защитят неприкосновеността на личните данни и поверителността на информацията.

Изискванията на Регламент (ЕС) 2024/1689 (Акт за изкуствения интелект), все по-разрастващите се и успешни дейности на Общината за превръщане на Бургас в умен град с помощта на модерните технологии намират отражение в етичните норми, заложени в Кодекса.

Неговите основни принципи са зачитане на обществения интерес и човешките права, законосъобразност и пропорционалност, прозрачност, човешка отговорност и отчетност, човешки контрол, недопускане на дискриминация, сигурност, проверимост и защита на данните, оценка на риска и въздействието, засилване на демократичната отчетност и общественото доверие, устойчивост, изграждане на компетентност и развитие на институционалната култура. Принципи, чието приемане и спазване поставят човека във фокуса на ежедневната работа на администрацията със съвременни технологии.

Община Бургас е една от първите администрации в България, които започнаха да използват предимствата на изкуствения интелект чрез различни приложения. При това стана ясно, че тази технология е инструмент за приемане на добре информирани решения, постигане на бързи и ефикасни резултати, който изисква промяна в подхода към данните и нови разбирания за стойността на информацията. Изграждането на тези разбирания е част от процеса на трансформация на администрацията и за преход към нов начин на работа. Етичното управление на изкуствения интелект и надеждните мерки за защита са неразделна част от него.

За насърчаване разумното използване на сигурни системи с изкуствен интелект в администрацията на Община Бургас за по-лесно, бързо и качествено изпълнение на служебните задължения, повишаване на знанията за възможностите на изкуствения интелект, създаване на добри практики и сътрудничество за коректното му използване, за гарантиране спазването на приложимите закони, стандарти и разпоредби, свързани с изкуствения интелект и защитата на данните в съответствие със стандартите за работа в администрацията, в началото на годината кметът Димитър Николов утвърди Политика и Правила за използване на системи с изкуствен интелект в общинската администрация.

Присъединяването на Община Бургас към Доброволния кодекс за етично използване на изкуствен интелект в държавната администрация потвърди последователния подход при работа със съвременни решения и ангажиментите на общинската администрация към отговорно използване на модерните технологии.