Бургаският окръжен съд е разрешил на Никола Бургазлиев, обвинен за тежката катастрофа в Слънчев бряг, при която загина жена, да посети ортопед на 12 август. За това съобщи в профила си в социалната мрежа Facebook Николай Попов, бащата на загиналата в катастрофа Сияна и основател на гражданско сдружение "Сияние".

Попов изрази опасения, че прегледът може да се използва като основание за искане Бургазлиев да бъде освободен от ареста.



"Изведнъж започнаха и болежките на младия, успешен футболист.Да очакваме ли скоро да чуем за някакво заболяване, което да се превърне в основание за искане той да напусне ареста?Ще следим много внимателно какво се случва.И ако някой все още не намира смисъл в нашата борба, ще припомня нещо много важно.Именно след обществения натиск по този случай беше установена и употребата на наркотични вещества от Бургазлиев. Експертизата установи наличие на марихуана в кръвта му.Затова общественият контрол има значение.



Няма да мълчим.Няма да забравим Христина.И няма да спрем да настояваме за справедливост за малкия Мартин", написа той.

Припомняме, че Никола Бургазлиев беше задържан след тежкия инцидент с електрическо АТВ в Слънчев бряг от август 2025 г., при който загина 35-годишна жена, а невръстният й син бе тежко ранен Според обвинението той е управлявал превозното средство след употреба на наркотично вещество и е нарушил правилата за движение.

В организма на Бургазлиев е установен тетрахидроканабинол – активното вещество в канабиса, стана ясно в хода на разследването.-

Според прокуратурата,престъплението е извършено при условията на евентуален умисъл, подсъдимият отрича да е имал намерение да причини вреда.

Делото вече е в съдебна фаза. На разпоредителното заседание през юни 2026 г. защитата настоя Бургазлиев да бъде освободен под домашен арест и делото да бъде върнато за допълнително разследване. Съдът остави подсъдимия в ареста. Самият Бургазлиев заяви пред съда, че не е искал да нарани Христина и нейния син.