Бургас направи още една стъпка към по-достъпна морска среда. Две електрически подвижни рампи ще осигуряват достъп до морето за хора с ограничена мобилност на Северния плаж и плаж „Крайморие“.

Първата рампа вече е монтирана на Северния плаж, в района на SAXA BEACH. Тя позволява по-лесно и самостоятелно влизане във водата, като е осигурен удобен маршрут от зоната за паркиране, през плажа и до морето.

По проекта са доставени и 20 специализирани плажни колички за придвижване по пясъка.

Инвестицията е реализирана с европейско финансиране по проект „Сини порти“ (Blue Gates), финансиран по програма Interreg NEXT „Черноморски басейн“ 2021–2027. Партньори на Община Бургас са общини от Румъния, Турция и Украйна.

„Започваме с две платформи и 20 колички. Надявам се добрият пример да мотивира другите плажове по Черно море“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

Съоръженията са проектирани за работа в морска среда и целят да осигурят по-голяма самостоятелност и удобство на потребителите.