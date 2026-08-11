Окръжна прокуратура – Бургас внесе в съда искане за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“ на украинския гражданин М.Ш., обвинен в убийството на свой сънародник в несебърското село Кошарица.

Според обвинението престъплението е извършено на 9 август в двора на къща в селото. М.Ш. и жертвата – О.Ф., се познавали. Между двамата възникнал конфликт, който впоследствие ескалирал и завършил с убийството.

По данни на разследването обвиняемият умишлено е причинил смъртта на своя сънародник, като му е прерязал гърлото. От прокуратурата посочват, че деянието е извършено по начин, причинил особено силни страдания на жертвата.

М.Ш. е привлечен към наказателна отговорност за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин – престъпление, квалифицирано по чл. 116, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 115, ал. 1 от Наказателния кодекс.