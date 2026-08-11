Докато повечето държави от Европейския съюз намаляват броя на новите решения за временна закрила на украински бежанци, България отчита обратна тенденция – ръст, който я нарежда сред водещите страни по увеличение в ЕС през второто тримесечие на 2026 г.

През периода април – юни държавите от ЕС са издали общо 138 045 нови решения за временна закрила на хора, избягали от войната в Украйна – с 26 760 по-малко спрямо първите три месеца на годината, което бележи спад от 16,2%. На този фон България отчита увеличение с 2215 решения, което я поставя на трето място по абсолютен ръст в ЕС, след Словакия (+2365) и пред Гърция (+1315).

Тенденцията на растеж се засилва и през юни, когато в ЕС са издадени 42 820 нови решения – с 3920 повече спрямо май. България отново е сред страните с най-голямо увеличение – над 870 нови решения спрямо предходния месец, изпреварена единствено от Германия (+1825) и Чехия (+1470). По този начин страната ни се нарежда сред малкото държави в Съюза, които се движат в посока, обратна на общоевропейското забавяне при новите предоставяния на закрила.

4,41 милиона души под закрила в ЕС

В края на юни общо 4,41 милиона души, напуснали Украйна заради руската агресия, са били под временна закрила в целия Европейски съюз – увеличение от 24 380 души (0,6%) за месец. Ръст е регистриран в 24 държави членки, докато спад отчитат едва три от тях. Най-значителен е ръстът в Италия (+4115), следвана от Чехия (+3835) и Германия (+2960), докато най-голямо намаление бележи Полша (-6335).

Германия остава страната с най-много бенефициенти на временна закрила – 1 286 230 души, следвана от Полша с 961 170 и Чехия с 390 810.

Профил на бежанците

Според статистиката 98,5% от хората под временна закрила са украински граждани. Жените представляват 43,4% от всички бенефициенти, а непълнолетните – 29,6%, докато пълнолетните мъже съставляват 27%. Сред децата момчетата са 15,7%, а момичетата – 14%, което показва, че закрилата продължава да обхваща предимно семейства с деца и жени.

От началото на руската агресия срещу Украйна през февруари 2022 г. страните от ЕС общо са предоставили временна закрила на 7,2 милиона души, като почти две трети от всички решения (63,8%) са издадени от само три държави – Полша, Германия и Чехия. Съпоставено с числеността на населението обаче картината се променя – средно в ЕС има 9,8 души с временна закрила на всеки 1000 жители, а най-висок е показателят в Чехия (35,8 на 1000), следвана от Словакия (27,2) и Кипър (26,8).

Временната закрила за бежанците от Украйна е удължена от Съвета на ЕС до 4 март 2027 г.