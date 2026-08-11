Виждате, дори един елементарен дрон беше отишъл да взривява важна инфраструктура, после стана играчка. Сериозна работа. Питаха ме в неделя какво мисля, единственото, което мисля, е защо изтриха логото на "Кинтекс" от официалните снимки? Кого лъжат, освен себе си? Нищо друго не можем да казваме, защото ето, към днешна дата едни казват, че бил от шперплат, друг казва нямало взрив в него, паднал си там в слънчогледа. Други казват бил за примамка, пък така си летял.

Това заяви на брифинг в централата на ГЕРБ лидерът на партията Бойко Борисов за падналия край Кардам дрон в събота и за брифинга, който след това дадоха премиерът Румен Радев и военният министър Димитър Стоянов, който се появи с въпросната тениска на "Кинтекс".

В този момент, за да се изказваш политически, не трябва да разполагаш с никакви факти. Освен изтрито лого, понеже те са много прозрачни и мислят, че хората не ги виждат, че са с тениска на "Кинтекс". После махнаха надписа. Нищо, дали са ти я без пари, облякъл си я там, какво толкова. Една сериозна тема беше извъртяна в съвсем друга посока.

Онзи ден Борисов коментира, че вече е стил на работа на "Прогресивна България" да крие задкулисно и да се опитва да прикрива грешките си по доста смешен начин. Ситуацията с взривения дрон всъщност е изключително сериозна. Затова и нашата реакция като партия беше такава и поставихме съществени въпроси, които не получиха отговор на пресконференцията на Министерския съвет.

Трябва да развиваме военната си индустрия. В момента не я развиваме, а имаме огромен потенциал. Когато войните в Близкия изток и Украйна са толкова ожесточени, а ние сме толкова близо до тези военни действия, би трябвало да имаме сплотена политическа класа, коментира още лидерът на ГЕРБ.

На 8 август дрон навлезе във въздушно ни пространство и се взриви на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния.

По-рано стана ясно от министъра на отбраната, че въпреки срещата вчера на външния министър с посланика на Украйна у нас, запитването към Украйна, което изпратено за дрона по линия на службите, все още няма отговор. Стана ясно също, че началникът на служба „Военно разузнаване“ ще проведе нова среща с военното аташе на Украйна и да поиска отново информация.