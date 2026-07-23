54 хиляди евро бяха върнати от Прокуратурата в Добрич на пет жертви на "ало" измамници. Парите са иззети от четирима души от Горна Оряховица. Още 12 измами за над 50 хиляди евро са предотвратени по време на разследването, съобщава Нова тв.

Групата е действала от територията на Румъния и е заловена съвместно с магистрати от Букурещ.

В традиционните схеми за изнудване задържаните са използвали и смъртни заплахи, за чупене на ръце и крака, каза наблюдаващият прокурор от Районна пролуратура - Добрич Даниел Илиев.

“Можем да заключим, че се касае за едни от най-сериозните извършители на този вид престъпления в държавата", добави Илиев.

Тонка Неделчева от Сливен, която е дъщеря на 85-годишна жертва на измамниците, разказа, че майка ѝ била много объркана и притеснена. "Много плачеше. Тя ми сподели, че са я заплашвали, че ще ѝ режат пръстите един по един", заяви жената.