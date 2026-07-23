От 29 юли регионалните здравни инспекции въвеждат постоянна организация за активиране на мобилното приложение "еЗдраве", съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Графиците ще бъдат публикувани на сайтовете на здравните инспекции, като посещения ще има и извън работно време и в почивни дни. Освен в сградите на здравните инспекции, гражданите ще могат да получат съдействие и от мобилни екипи в общини, държавни институции и други обществени места.

Целта е повече хора да получат достъп до електронните си здравни досиета, без да е необходимо да разполагат с квалифициран електронен подпис. Чрез приложението те могат да проверяват информация за прегледи, рецепти, направления, ваксини и лабораторни изследвания, посочиха от министерството.

Целта е повече хора да виждат навреме данните за своето лечение и да могат да сигнализират, когато открият неточност, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на онлайн среща с директорите на всички регионални здравни инспекции, допълниха от пресцентъра.

От здравните инспекции ще координират посещенията си с кметовете и с териториалните структури на Министерството на вътрешните работи (МВР), Националната агенция за приходите (НАП), регионалните управления на образованието и други държавни институции.

Активирането на приложението "еЗдраве", наричано още "сдвояване" на приложението с електронното здравно досие, ще бъде включвано и в други инициативи и кампании на здравните инспекции. Съдействие продължава да се предоставя и в определените офиси на районните здравни каси и "Информационно обслужване" АД.

Сред новите възможности на приложението е модулът "Дългосрочна грижа", който предоставя информация и известия за профилактични прегледи и скринингови изследвания по линия на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Функционалността "Публичен контрол" ще позволява на потребителите да потвърдят отчетена медицинска дейност или да сигнализират, ако открият несъответствие в здравното си досие.

Приложението беше надградено и през май, като бяха включени съвети за първа помощ, които са в модула "Здравна библиотека". Чрез сдвояването и достъп до електронното пациентско досие родителите могат да получават информация и за децата си, ненавършили 18-годишна възраст.