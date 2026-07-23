Микробус и лек автомобил с чужди регистрации катастрофираха на 138-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, съобщи БГНЕС. Инцидентът е станал след разклона за Пловдив, като и двете превозни средства са се обърнали.

Вследствие на удара мантинелата в участъка е разкъсана. Движението се извършва с повишено внимание, уточняват от агенцията. Към момента няма данни за пострадали.

Това е поредният инцидент на магистралата за последните седмици. Само преди две седмици при подобна катастрофа с тир , преминал през мантинелата, загина един човек.

Зачестилите тежки произшествия станаха причина в края на юни да бъде разпоредене проверка на качеството на ограничителните системи по пътищата. Състоянието на съоръженията предизвика и експертни критики, според които те не отговарят на стандартите за безопасност.