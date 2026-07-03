„За 25 дни квесторите – с огромни възнаграждения – не са платили нито едно обезщетение по нито една щета в България и Европа! КФН не се интересува от правата и интересите на застрахованите лица и не ги защитава! Многократно тиражираните лъжи прикриват неспособността да управляват най-голямото и добре организирано, в 6 европейски пазара, българско застрахователно дружество, което умишлено се води към фалит от много месеци, а сега чрез разграбване на неговите активи.", заявиха от ДаллБогг.

В тяхната позиция се казва още:

Всички правомерни сделки с трайни активи, извършени преди забраната от 2 април от законното ръководство на дружеството, са напълно платени по цени, съобщени и потвърдени от независим оценител, назначен от КФН. Така са осигурени парични средства и висока ликвидност, именно в защита интересите на очакващите обезщетения и застрахованите лица. Сега КФН и квесторите не плащат обезщетения, а търсят разваляне на сделките и тиражират стари лъжи.

Проверките в Полша и Румъния през 2025 г. са възложени, а решенията за спиране на продажбите са инспирирани от КФН. Големански е назначен на 27 март 2025 г. (по предложен от В. Горанов, санкциониран по Глобалния Закон Магнитски ЗА КОРУПЦИЯ), веднага посещава Полша и на 16 април с.г. получава търсеното решение за спиране на ДаллБогг. ДаллБогг не е първи по абсолютен брой жалби в Полша, въпреки че има значително повече активни полици от първия по жалби застраховател – друг български играч, на който и косъм не падна от главата му! В Румъния се използва непубликувана статистика, която е в остро противоречие с публикуваната.

Директива 2009/138/ЕО е ясна: всички решения се вземат от регулатора по произход на застрахователя. Петра Хилкема, председател на EIOPA: "Накрая подчертаваме, че независимо от предвидения процес, посочените доклади на ЕИОПА не засягат надзорните отговорности на FSC (КФН). Надзорните материали (като документите на КФН) и надзорните решения, включително тяхното изпълнение по отношение на застрахователните и презастрахователните предприятия, установени в България, остават изцяло в компетентността на КФН".

Истеричните опити на Данаилов и Големански да правораздават чрез медиите и да насъскват други държавни органи срещу ДаллБогг са бутафория: опитът да откраднат ДаллБогг е документиран и отговорността за тяхната рейдърски атака ще ги преследва до края на живота!