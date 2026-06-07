Православната църква празнува Неделята на всички светии. Празникът е подвижен и се отбелязва в края на първата седмица след Петдесетница. Той е посветен на светиите, чийто имена не са останали в църковната история.

За всеки ден от църковния календар са вписани имена на светии, чиято памет се отбелязва подобаващо. В християнската история обаче има мнозина герои на вярата, чиито подвизи не са открити за света и хората, но са известни на Бог и пребъдват в неговото царство. В тяхна прослава църквата е определила неделята след Петдесетница, когато се отбелязва слизането на Светия Дух.

Празникът е спомен, че именно неговите благодатни дарове освещават и преобразяват човека, а светостта е възможна перспектива за всеки, който с живота и делата си спазва Христовите повели за любов към Бога и ближните.

Има традиция в Неделята на всички светии да отбелязват имен ден тези, чиито имена не са свързани с масово познати светци.