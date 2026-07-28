Силно земетресение с магнитуд 7,1 разтърси югозападната част на Япония във вторник, съобщи Японската метеорологична агенция. Властите издадоха предупреждение за цунами.

Трусът е регистриран в 16:27 ч. местно време на остров Кюшу. Според агенцията той е достигнал най-високата седма степен по японската сеизмична скала „Шиндо“, която измерва силата на разклащане на земната повърхност.

Властите предупредиха, че се очакват вълни с височина до един метър, които да достигнат крайбрежието около 17:00 ч. Японската обществена телевизия NHK информира, че е възможно вече да са регистрирани подобни вълни.

Япония е разположена в силно сеизмично активен регион, известен като тихоокеанския „Огнен пръстен“, и преживява стотици земетресения всяка година. Повечето от тях са слаби, но страната остава в готовност за силни трусове.

Страната все още помни опустошителното подводно земетресение с магнитуд 9,0 от 2011 г., което предизвика цунами с хиляди жертви и причини тежката авария в АЕЦ „Фукушима“. Този трус беше толкова силен, че е изместило цяла Япония с няколко метра на изток. Години по-късно последиците продължават, като през март тази година дрон откри разтопено ядрено гориво в един от реакторите.

През последните месеци в страната имаше и други силни трусове. На 25 юни земетресение с магнитуд 7,2 разтърси Северна Япония без сериозни щети, а на 20 април трус от 7,7 рани най-малко 10 души. Тогава властите издадоха специално предупреждение за повишен риск, което беше отменено след седмица. Прогнозите за огромен риск от ново мегаземетресение се поддържат от учените от години.