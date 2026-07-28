Причината за смъртта на множеството мъртви делфини, открити напоследък по българското Черноморие, включително край местността „Крокодила" при Приморско, не може да бъде категорично установена. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), след като случаят предизвика широк отзвук в социалните мрежи.

Силвия Рашкова, носителка на над 13 национални рекорда по дълбочинно гмуркане, публикува видео в Инстаграм, показващо множество мъртви делфини на морското дъно, което предизвика вълна от възмущение сред потребителите.

От екоминистерството обясниха, че компетентните институции са били уведомени едва около седмица след откриването на животните, а дотогава телата вече са били в напреднал стадий на разлагане. Това е попречило да бъдат взети биологични проби и извършени ветеринарни аутопсии, тъй като подобни изследвания са възможни единствено върху останки, не по-стари от 24 часа след смъртта.

Според експертна оценка, направена на база наличния снимков и видеоматериал, най-вероятно става дума за муткур (морска свиня) – най-дребният вид китоподобен бозайник в Черно море. Видът е особено уязвим към случайно заплитане в рибарски мрежи заради малките си размери и начина си на живот в крайбрежните води. От МОСВ отбелязват, че наличието на толкова много екземпляри на едно място е необичайно, а най-вероятната хипотеза, макар и не потвърдена с аутопсия, е удавяне вследствие на заплитане в мрежи.

Министерството подчерта, че случайният улов на китоподобни бозайници е сериозен екологичен проблем, а законът задължава рибарите да декларират подобни случаи. РИОСВ – Бургас и РИОСВ – Варна поддържат национален регистър на всички сигнали за намерени китоподобни бозайници, а инспектори извършват проверки на терен при всеки постъпил сигнал.

От началото на летния сезон в РИОСВ – Бургас са получени 97 сигнала за мъртви бозайници, а във Варна – 112, като и в двата региона се отчита леко увеличение спрямо миналата година. По-рано тази година аутопсия на четири муткура, открити край село Езерец, потвърди, че причината за смъртта им е точно удавяне при заплитане в рибарски мрежи.

По случая край Приморско РИОСВ – Бургас вече е в координация с МОСВ, а Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще бъде официално уведомена, за да извърши допълнителни проверки за евентуални нарушения на риболовната дейност в района.

Успоредно с това МОСВ стартира разработването на национален аналитичен инструмент за събиране на данни за случайния улов на китоподобни бозайници, който ще бъде изготвен от Института по океанология към БАН, с цел изпълнение на ангажиментите на България по европейското природозащитно законодателство.

От министерството призоваха гражданите, рибарите и водолазите незабавно да сигнализират съответната регионална инспекция при откриване на бедстващ или мъртъв делфин, тъй като навременният сигнал е решаващ за провеждането на експертни