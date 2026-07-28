Агенция „Пътна инфраструктура" въвежда временни ограничения за движението на камиони над 12 тона по автомагистрала „Тракия", автомагистрала „Струма" и през Кресненското дефиле по път I-1, в отсечката от възел „Симитли" при 376-ия километър до ГКПП „Кулата".

Мярката ще важи в петък, 31 юли, от 16:00 до 23:00 часа, а в неделя, 2 август, от 15:30 до 22:00 часа. Целта е да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване, както и струпването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато засиленото движение към Черноморието е особено интензивно.

За шофьорите на камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас по АМ „Тракия", е предвиден обходен маршрут по Подбалканския път I-6. За посоките към и от ГКПП „Кулата" алтернативата минава по път II-19 през Симитли и Гоце Делчев, оттам по път III-198 до Кулата през с. Чучулигово, откъдето трасето се влива отново в път I-1.

Ограничението не се отнася за автобуси, извършващи обществен превоз на пътници, превозни средства с опасни товари по системата ADR, превоз на живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари с температурен режим, както и за екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

За по-безопасно преминаване към Банско и другите туристически комплекси в района при Симитли ще бъде въведено и реверсивно движение. В петък посоката към Кулата ще разполага с две ленти, а към София – с една, докато в неделя разпределението ще бъде обратно. АПИ уточнява, че при необходимост подобна мярка може да бъде въведена и в други почивни дни, в зависимост от интензивността на трафика.