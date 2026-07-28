Софийската градска прокуратура образува разследване за предумишлено убийство по чл. 116 от Наказателния кодекс заради смъртта на бизнесмена Владимир Янков. Той беше открит мъртъв в понеделник призори в опожарения си дом в Банкя. Основната версия, по която работят разследващите, е именно тази за убийство.

Досъдебното производство е образувано по неотложност с оглед на извършения оглед на местопроизшествието, съобщиха от държавното обвинение.

56-годишният Янков е бил една от водещите фигури в бизнеса с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Тялото му е открито около 4 часа сутринта в понеделник, след като огнеборци се отзовали на сигнал за пожар в дома му и заварили починалия мъж вътре. По-рано от пожарната вече бе обявено, че огънят е бил предизвикан умишлено.

Сред разглежданите версии е и възможността пожарът да е бил използван, за да бъдат заличени следи от извършеното престъпление. Още в деня на откриването на тялото се появи и хипотеза, че кражба на средства от криптопортфейла на бизнесмена може да е свързана с убийството.

От прокуратурата уточниха, че в момента активно се извършват действия по събиране и проверка на доказателства, за да се изясни обективната истина по случая в съответствие със законовите изисквания.