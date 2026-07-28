Бургас ще бъде снимачна площадка на най-мащабния български игрален филм през последните десетилетия. Общинският съвет подкрепи с 60 000 евро реализацията на филма „Стоичков – Имало едно време в България“. Изказванията в залата, направени от общински съветници от различни политически сили бяха в посока на това, че морският ни град ще има сериозни ползи от това. Освен престиж за града, проектът се очаква да донесе икономически ползи, възможности за млади актьори и популяризиране на Бургас пред милиони зрители по света.

Снимките ще се проведат и в Бургас, където в продължение на две седмици ще работи международен екип от над 150 души.

„Бургас подкрепя много филми, които имат съдържание, достойно за фестивали. През последните 10 години бяха произведени доста филми, в които Бургас е в епицентъра. Местната власт показа и как трябва да се държи към продуцентските екипи, когато те разпознават града като локазия за работа. Филмът за Стоичков е доказателство, че Бургас през последните години се е позиционирал като кино дестинация и проучвайки моделите, които ние използваме за подпомагане на българското кино, продукцията се обърна към Бургас.“, посочи зам. кметът Диана Саватева.