По повод Световната седмица на кърменето в Бургас ще се проведат две безплатни събития, организирани от доброволните консултанти към Националната асоциация „Подкрепа за кърмене“. Инициативите са насочени към бъдещи и настоящи майки, като целта им е да предоставят полезна информация, практически съвети и подкрепа в първите стъпки от родителството.

На 1 август от 10:00 часа в кафе-сладкарница „Роза 2“ ще се проведе лекция за бременни на тема „Изненадите в първите дни с малко бебе“. Срещата ще помогне на бъдещите родители да се подготвят за първите дни след раждането и ще даде отговори на въпроси, свързани с нормалното поведение на новороденото, кърменето, съня на бебето и адаптацията на майката. Участниците ще имат възможност да научат повече за промените в първите дни след раждането, както и да участват в томбола, в която една от присъстващите ще спечели книгата „Всичко за кърменето“ с автор Христина Янева – Хедра.

На 2 август от 9:00 часа инициативата ще продължи с открита среща за кърмещи майки в Морската градина. Събитието ще даде възможност на майките да обменят опит, да разговарят с доброволни консултанти по кърмене, да получат подкрепа по теми, свързани с кърменето, както и да споделят своите успехи и предизвикателства.

И двете събития са с вход свободен. Партньор на лекцията на 1 август е сладкарска верига „Роза“.

За допълнителна информация участниците могат да се свържат със Здравка Сърмова – доброволен консултант по кърмене, на телефон 0876 040 709.