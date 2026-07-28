Д-р Анелия Димитрова и д-р Николай Киселков официално бяха избрани за управители съответно на Белодробната болница и на Комплексния онкологичен център в Бургас, а д-р Надя Желязкова продължава за води Центъра за психично здраве. Тримата бяха одобрени единодушно от Общинския съвет днес. Както вече съобщихме, те спечелиха конкурс за длъжността на управител и днес решението на местния парламент бе финала на процедурата.

Онкохирургът д-р Николай Киселков поема поста от проф. д-р Христо Бозов, а д-р Анелия Димитрова – от д-р Евелина Трошанова.





„Две важни медицински заведения в Бургас имат нови управители. Д-р Анелия Димитрова поема Белодробната болница, а д-р Николай Киселков е новият управител на Комплексния онкологичен център.

През какво ли не преминахме с досегашните управители- д-р Трошанова и проф. Бозов през годините! Благодарен съм им за всичко! И двамата са важна част от живота ми!

Заедно с д-р Бозов издигнахме Комплексния онкологичен център в болница на едно напълно ново ниво. Модерна апаратура, мотивиран и добре подготвен екип работят и дават надежда и шанс за живот на хора с тежки диагнози.

Д-р Трошанова е доказан специалист, за когото думите са излишни. Тя превърна Белодробната болница в еталон за професионализъм и модерно здравеопазване. Заедно преминахме през ковид пандемията, а пациентите вече се лекуват и в новата сграда, с която се разшириха и подобриха здравните услуги.

Искам да им благодаря и от мое име, и от името на всички техни пациенти за невероятната работа, която свършиха!

Успех на д-р Николай Киселков, д-р Анелия Димитрова и д-р Надя Желязкова, ще продължи да управлява Центъра за психично здраве.

Вярвам в тях!

Ще продължим да финансираме лечебните заведения в Бургас, понякога лишавайки се от други дейности. Но за мен най- важна е грижата за здравето на хората! И Бургас трябва да я осигурява с наша помощ.”, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.