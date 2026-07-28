Цанко Цанков, едно от най-разпознаваемите имена в българското плуване, ще гостува в Поморие за тридневни безплатни тренировки с деца от общината.

Цанков и треньорът му Николай Илиев идват по покана на кмета на Поморие Иван Алексиев, за да се срещнат с децата на общината и да ги мотивират чрез личен пример. Алексиев сподели, че иска младите хора да имат възможност да общуват отблизо с подобни личности, да влязат във водата заедно с тях и да разберат, че спортът изгражда характер и воля, а не се свежда единствено до медали. Кметът подчерта и че животът край морето носи не само предимства, но и отговорност, заради което плуването и безопасността във водата са от особено значение за децата в общината.

Инициативата ще се проведе на 31 юли, 1 и 2 август, от 10:00 часа на Южния плаж в Поморие. Програмата включва мотивационна беседа с деца, младежи, спортуващи и гости, представяне на основни техники и особености при плуване в открити води, практическо занимание в морска среда, както и възможност за снимки, автографи и лични срещи с участниците. Организаторите обещават и специални изненади за всички присъстващи.