Мандатоносителят “Прогресивна България” представи първия пакет законопроекти, които внася за разглеждане в парламента.

“Едните са свързани с цените, а другите - за съдебната власт. По първата тема внесохме два законопроекта, които предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите”, обяви на брифинг депутатът Явор Гечев.

В законопроекта за промени в Закона за защита на конкуренцията от ПБ предлагат три основни неща. От досегашните 13 нелоялни търговски практики те ги допълват и така стават 31. По отношение на регистъра на проследимост, стана ясно, че всяка продукция по цялата верига започва да бъде документирана

Гечев е на мнение, че има няколко основни фактори, които влияят на вдигането на цените. “Едните са оправдани - високите цени на горивата, причинени от войните и логистичните канали, но има и ръст, породен от спекула. Споменатите законопроекти целят минимизиране на риска и изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да доведат до неоправдани надценки”.

“Много от цените, които наблюдаваме в магазините, не могат да бъдат оправдани. В тази връзка тези два закона касаят минимизиране на риска и изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да повишават такъв вид надценки“, допълни депутатът.

Удължава се Законът за еврото

Депутатът Константин Проданов добави, че правителството удължава действието на Закона за еврото.

“Ценообразуването у нас има два компонента - между производител/доставчик и търговска верига - в прерогативите на КЗК. Тъкмо нелоялните търговски практики искаме да преборим. Не искаме да извиваме ръцете на веригите, а те да не правят същото с производителите и потребителите. При отношенията с крайния потребител компетентна е КЗП. За година напред удължаваме и задължението на търговските вериги с оборот над 10 милиона евро да продължат да предоставят ежедневно за артикулите на дребно. Освен това продължаваме изискването за обосновка при повишаване на цените. Освен това увеличаваме двойно глобите, които КЗП има право да налага”, съобщи Проданов.

“Въвеждаме понятието справедлива цена - "тя представлява нашето виждане колко трябва да бъде цената на един артикул в една нормално функционираща пазарна икономика", каза още Проданов.

Депутатът раздели причините за инфлацията на три групи - външни шокове, макроикономически тенденции и спекула.

Справедлива цена

“Целта е дисциплиниращ ефект при търговските вериги, както и да служи като сигнал за проблеми при ценнообразуването. Всички изброени мерки са пазарни. Очакваме те да доведат до значимо овладяване на спекулативните процеси в малката потребителска кошница. Борба със спекулата и край на пировете по време на чума”, уточни Проданов.

Правителството ще черпи опит от страни, които вече са се справили с шоковото поскъпване.