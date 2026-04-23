През месец април с творчески пленер в Малко Търново започна проектът „Змейови къщи. Деца разказват за Странджа“ на читалище „Любен Каравелов 1940“ Бургас, който се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

В проекта участват деца от бургаските читалищни школи литературно студио „Митични птици“ с арт педагог Роза Боянова и фолклорна формация „Тракийче“ с вокален педагог Таня Стоева към НЧ „Любен Каравелов 1940“, деца от ателието за рисуване и приложни изкуства към НЧ „Просвета 1927“ с преподавател Вили Колева и деца от малкотърновското читалище „Георги Попаянов 1914“ с ръководител Милена Дренчева.

Началото на творческия пленер съвпадна с пролетните празници Лазаровден и Цветница и малките творци още с пристигането си станаха участници във възстановките на местните традиции и обичаи. Облечени с фолклорни носии, те се включиха в празника – играха пролетни филеци, слушаха изпълнения на местния фолклорен състав, виха върбови клонки и разглеждаха с любопитство великденската декорация на градския площад.

По програма през следващите дни се състояха: посещение на Дирекцията на природен парк „Странджа“ и посетителския център към него, на градския Природонаучен музей, организиран бе поход до Тракийски некропол "Пропада", проведоха се любопитни срещи с местни разказвачи на истории и певци на фолклор, а останалото време бе определено за творчески занимания. Първите приказки, рисунки и научените песни от Странджа бяха представени на закриването на пленера.

Фолклорната насоченост на проекта е инспирирана от близостта с мистична Странджа и нейното богатство – музикално и литературно. Със своя фантастично-приказен характер странджанските митове и легенди са литературен жанр близък до децата и те вече успешно претворяват всяка чута история – интерпретират и създават нови творби чрез текст, рисунка и песен.

Творческите занимания след края на пленера продължават в читалищните школи. Крайният продукт от новото знание и вдъхновението ще бъде отпечатаната детска авторска книга с приказки и рисунки „Змейови къщи“, чиято премиера през месец октомври отново ще събере заедно всички участници в проекта. Предвижда се книгата да бъде представена освен в Бургас и във всички читалища на територията на Община Малко Търново.

Долмените, които в Странджа наричат „змейови къщи“, са мегалити обвити с интересни легенди и чудни истории за крилати великани, змиици, овчари, красиви девойки, магии, самодиви и др. Те са неразгадани конструкции, свързани с религиозните вярвания на древните хора. Твърди се още, че са ползвани за лечебна цел и медитация, както и че в определен период са потребявани за тракийски гробници.