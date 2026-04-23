Подземната улица в Бургас и част от кръстовището между улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис Първи“ ще бъдат затворени за движение от 9:30 часа утре, 24 април до 18 часа на 25 април. Причината е подмяна на асфалтовата настилка на ул. „Христо Ботев“.

През останалата част на кръстовището ще се организира двупосочно движение на превозните средства.

Община Бургас се извинява за причиненото временно неудобство и препоръчва през това време водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути.

Отново утре, 24 април, от 9 до 17 часа ще се извършва ремонт на светофарната уредба на кръстовището на бул. „Димитър Димов“ с ул. „Атанасовско езеро“. В този часови период се налагат временни прекъсвания на работния режим на светофарната уредба.

Община Бургас призовава водачите на МПС и пешеходците преминаващи през кръстовището да бъдат изключително внимателни и да спазват правилата за движение.