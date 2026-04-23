Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви на днешното си заседание разпределението на мандатите на политическите сили в 52-рия парламент. „Прогресивна България“ ще има мнозинство със 131 депутати. Данните съобщи председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

Ето разпределението в 52-ото Народно събрание:

„Прогресивна България“ – 131 депутати

ГЕРБ-СДС - 39

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) – 37

„Движение за права и свободи“ (ДПС) - 21

„Възраждане“ – 12

Очаква се в събота ЦИК да обяви и поименния състав на 52-ото Народно събрание.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова вчера потвърди, че днес ще бъдат обявени резултатите от вота. Нейкова съобщи, че ЦИК ще обяви в събота имената на избраните народни представители в 52-рото Народно събрание.





До утре, 24 април, кандидатите, избрани в два многомандатни изборни района, трябва да заявят в коя листа желаят да останат, пише още в хронограмата.

Според междинните резултати при обработени 100% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) коалиция „Прогресивна България“ е първа с 44,594% (1 444 924 гласа), следвана от ГЕРБ-СДС – 13,387% (433 755 гласа), „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 12,618% (408 845 гласа), „Движение за права и свободи“ (ДПС) - 7,120% (230 693 гласа), а „Възраждане“ – 4,257% (137 940 гласа).

Президентът Илияна Йотова каза по-рано тази седмица, че сряда или четвъртък следващата седмица е твърде възможно да бъде свикано първото заседание на 52-рото Народно събрание.