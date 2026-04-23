Задържан е шофьорът на автобуса с украинска регистрация, който катастрофира близо до граничния пункт "Малко Търново". Шофьорът е украински гражданин, задържането е до 72 часа, съобщиха от пресцентъра на Окръжната прокуратура в Бургас.

Задържаният е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост на две жени.

Припомняме, че рано сутринта вчера автобусът се преобърна в дере край Малко Търново. Шофьорът е спрял автобуса в страни от пътното платно, заради недостиг на гориво, след което превозното средство е тръгнало само на заден ход.

При инцидента загинаха две жени, девет пътници бяха откарани в болница в Бургас, а други настанени в дневния Център за хора с увреждания в Малко Търново.

Всички пътници в автобуса са от украински произход. Те са пътували на екскурзия в Турция.

В хода на разследването е установено, че шофьорът не е предприел необходимите мерки, за да обезопаси превозното средство при престой. В резултат автобусът е потеглил сам, което е довело до самостоятелно пътнотранспортно произшествие с фатален изход за двете пътнички.

Очаква се Окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане в съда за налагане на постоянен арест спрямо обвиняемия.