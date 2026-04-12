Бургас посрещна Възкресение Христово с празнична служба, във всички прославни църкви в морския град. Централната служба бе отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в катедралния храм „Св. Св. Кирил и Методий“. Точно в полунощ дронове оповестиха в небето радостната вест по негова инициатива. По традиция православните християни изпълниха площада, за да се поздравят за Великден и да отнесат част от благодатния огън в домовете си.