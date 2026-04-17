В операционната на Клиниката по онкохирургия към КОЦ-Бургас тишината е относителна. Тя е изпълнена с прецизни движения, кратки команди и едно особено напрежение, което само хирурзите познават. Тук, между светлините на лампите и мониторите, се случва нещо повече от поредната успешна операция – тук се предава занаят.

Урокът, който не се чете в учебниците

За д-р Киселков операцията не започва със среза, а много по-рано – в разговора със специализанта д-р Фердинандов. Професионалното обучение в онкохирургията в Бургас не е просто „гледане отстрани“. То е методика, при която опитният хирург води младия си колега през лабиринта на човешката анатомия, където всяка грешка е фатална, а всяко правилно решение е победа.

„Добрият хирург не е този, който просто оперира добре, а този, който може да създаде друг добър хирург,“ изглежда е негласният девиз в екипа.

Как се учиш да бъдеш хладнокръвен?



Медийният образ на лекаря често е романтичен, но реалността в КОЦ-Бургас е дисциплина. Под ръководството на д-р Киселков, д-р Фердинандов не просто усвоява техниката на шева. Той се учи на:

Стратегическо мислене: Как да предвидиш хода на тумора преди да си го докоснал.

Етична устойчивост: Как да поемеш отговорност за човешкия живот в критичен момент.

Синхрон: Хирургията е отборен спорт, в който менторът и специализантът трябва да мислят като един организъм.

Защо това е важно ?

Често чуваме за недостиг на кадри, но в лицето на тандема Киселков – Фердинандов виждаме обратното: работещ модел за задържане на млади лекари. Когато един специализант получи доверието на своя учител и му бъде даден шанс да „влезе в боя“ под компетентен надзор, той не просто трупа стаж – той изгражда корени в болницата и града.

Резултатът

След края на операцията, когато маските паднат, равносметката е една – един спасен живот и един по-сигурен млад лекар. Д-р Киселков е предал частица от своя опит, а д-р Фердинандов е направил още една крачка към деня, в който сам ще застане от страната на учителя.

За пациентите на КОЦ-Бургас това означава едно: сигурност. Защото тук здравето не е просто текуща задача, а традиция, която се отглежда внимателно, с много труд и уважение към професията.