Световноизвестният мюзикъл „Моя прекрасна лейди“ /Мy Fair Lady/ ще бъде поднесена отново на бургаска сцена тази вечер, 15 април, от 19 часа на сцената на Бургаската опера и под палката на изтъкнатия български диригент Иван Кожухаров.

Спектакълът, по музика на Фредерик Лоу и режисура на проф. д-р Александър Текелиев, съдържа в себе си и най-доброто от традициите и оригинален авторов почерк.

Сюжетът на един от най‐изпълняваните мюзикъли в световен мащаб по пиесата "Пигмалион" на Джордж Бърнард Шоу е не само забавен, но и носи така необходимата доза романтика, както и житейска философия.

Още с първите акорди и пищната сценична картина, потапяща в неповторимата атмосфера на Лондон – на площада пред Ковънт Гардън, откъдето – през поредица от недоразумения и съдбовни перипетии, започва любовта между цветарката Илайза Дулитъл и професора по фонетика Хенри Хигинс.

Зрителите ще проследят вълнуващата трансформация – на нагласи, очаквания, поведение, на разчупване на закостенели рамки и рушене на социални митове. И най-вече – ще бъдат съпричастни на една красива съвременна приказка за романтичния ореол на любовта, която е неподвластна на снобски предразсъдъци.

Завладяващият сюжет се пренася в дома на Професора, където Илайза се променя от цветарка с ужасен диалект и маниери, в изискана дама, която е приета безусловно от висшето общество на бала в Бъкингамския дворец – след облог на професор Хигинс с полковник Пикъринг. Романтичната история завършва, разбира се, с щастлив и поучителен край, както подобава на всяка приказка

Всички компоненти на "Моя прекрасна лейди" – режисура, блестящ цялостен облик – сценографията е дело на Иван Токаджиев, елегантна хореография на проф. д-р Анна Пампулова – в сцените с бала в Бъкингамския дворец, вихрени и грабващи с емоционален заряд – в сцените на улицата; впечатляващи – като разнообразие, и като характерна визия, над 200 костюма – с автор Яна Дворецка, създават незабравимо представление, поднесено с осезаемо желание и плам от всички изпълнители. Диригент на хоровия състав, който има не само вокални, но и артистични задачи, е Александър Чепанов, помощник-режисьор на постановката е Лина Пеева, концертмайстори: Ваня Златева и Христо Белчев.

Тандемът Илина Михайлова – Марчо Апостолов /гост/ – като Илайза Дулитъл и Хенри Хигинс, за пореден път ще бъдат сценична стихия на бургаска сцена. За пореден път басите Петър Тихолов и Диман Панчев – в ролите на полковник Пикъринг и Алфред Дулитъл, ще са изключително въздействащи на сцената – всеки от тях със своето характерно амплоа – на изискан джентълмен с аристократични обноски, и неговата пълна противоположност – "дървеният философ" Дулитъл, който обича да гушка жени и бутилки, но затова пък съдбата му изпраща неочакван подарък.

Тенорът Яни Николов влиза в ролята на импулсивния леконравен младеж Фреди Хил, влюбен до полуда в Илайза. Ирина Доброволская – като мисис Пиърс, отново ще бъде с излъчване на истинска британска дама, със строги принципи и непоклатим морал, но с меко и добро сърце.

Чудесни и представили ролите си с много настроение и истинско удоволствие от сценичните задачи ще бъдат и всички останали артисти: симпатичните пияници Хари – Георги Бозвелиев, и Джейми – Мирослав Димитров, кръчмарят – Емил Пейчев; Стефка Христозова – в ролята на аристократичната майка на Хенри Хигинс, която е като "добра фея" за противоречивите отношения на сина й – заклет ерген, с неговата ученичка Илайза Дулитъл; Шмилена Султанова – като достолепната Мисис Хил, майката на Фреди Хил, безнадеждно влюбен в Илайза младеж; Северняк – Милен Георгиев, Южняк – Божидар Кметов, Западняк – Милен Динолов, Мисис Хопкинс – Дарина Запрянова, Царица – Калина Попова, Посланик – Александър Перпериев.

Teхническото обезпечаване на "Моя прекрасна лейди" – звук, осветление, цялостна визия с мултимедийни ефекти, също е на най-високо ниво. Заслужава си да се види, почувства, съпреживее и запази в най-скъпите рафтове на спомена този чудесен мюзикъл – като обещание, че светът би могъл да бъде понякога и в тоналността на щастието.

Очаква Ви гарантирано вихрено настроение, създадено от свежи закачки, житейски истории и съдбовни обрати, емоционално близки до всеки един от нас, красива сценична картина и обещание за малко вълшебство в следпразничите дни.

Най-новата постановка на Държавна опера - Бургас е с платени авторски права на Concord Theatricals

MY FAIR LADY is presented by arrangement with Concord Theatricals Ltd. on behalf of Tams-Witmark LLC.

