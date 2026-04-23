Стартови двигател на ПВО ракета е бил изхвърлен от морето в района на плажа на к.к. „Слънчев бряг“ на 22 април. На място е пристигнал специализиран екип от Военноморска база – Бургас, който е идентифицирал находката и я е транспортирал в базата, съобщиха от пресцентъра на МО.

По-късно през същия ден друг екип е изпратен да обследва район на около 150-200 метра от бреговата ивица североизточно от Несебър след получена информация в областната дирекция на Гранична полиция, за забелязан в морето безпилотен летатаелен апарат (дрон).

Военнослужещите предприемат са претърсили района при пристигането си на място в тъмната част на денонощието, като операцията е продължила през цялата нощ. В 6.30 ч. се е включил катер от състава на ВМС. В 10.55 ч. екипажът на катера е открил и идентифицирал дрона.

Оказало се, че той е с липсваща носова част и без взривни компоненти. Военнослужещите установяват, че той не представлява опасност и го транспортират до Военноморска база - Бургас.