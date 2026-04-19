Бойко Борисов упражни правото си на глас. След като гласува, лидерът на ГЕРБ каза, че шансът да се състави редовно правителство след тези избори е много малък.

„ГЕРБ няма да участва в коалиции и това ясно сме го заявили. На тези, които си позволяват да говорят как нямало да се коалират с нас, никой не им е давал съгласие и аванси, че това би могло да се случи”, посочи Борисов. По думите му ГЕРБ-СДС си е направила компромисите – „в сглобки, в тройни коалиции, в подкрепи”. „Не виждам с кого можем да се коалираме в момента”, посочи лидерът на ГЕРБ.

"С модела "Копринков - Радев" няма да се коалирам, нито пък ще участвам в такава сглобка. В страната има масов провал с машините, и то точно там, където ги предупредихме, че ще има провал с батериите. Сега една частна фирма с отвертки ходи и бърка по машините. Какви са тези хора, проверявани ли са?", попита Борисов.

"Нашите РИК-ове, СИК-ове, ни звънят и казват какво е положението. "Ала-бала"-та с машините сме го чували лично от Асен Василев", допълни лидерът на ГЕРБ.

Той коментира и темата за Украйна.

"Пълна подкрепа за Украйна, надявам се да има мирен процес, явно е имало подготовка за ядрена бомба от 460 кг, но във всички случаи в Пакистан ако има форум на най-високо равнище и войната приключи, ще е от полза за света - Случващото се в Украйна е лошо за Европа, ние сме в сърцето на Европа, надявам се, че тя ще ни удържи и няма да ни отнесе на изток", каза още Борисов.