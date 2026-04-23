Четири дни след края на изборния ден Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви избирателната активност на 19 април.



На изборите за 52-ото Народно събрание са гласували 3 360 330 души, което прави активността 51.11%.

Действителните гласове за „Прогресивна България“ са 1 444 920, за ГЕРБ-СДС - 433 755, за „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) - 408 846, за „Движение за права и свободи“ (ДПС) са 230 693, за „Възраждане“ – 137 940.

Най-ниска е избирателната активност в Кърджали – 29,53%, а най-висока в 23 МИР в София - 59,47%.