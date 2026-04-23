Доналд Тръмп засилва усилията си да отреже Иран от използването на Ормузкия проток, като изисква от ВМС на САЩ да "стрелят и унищожават“ всяка иранска лодка, която поставя мини в Персийския залив.

"Наредих на ВМС на Съединените щати да стрелят и унищожават всяка лодка, колкото и малка да е тя (Всичките им военноморски кораби, 159 от тях, са на дъното на морето!), която поставя мини в Ормузкиа проток.

"Няма никакво колебание.“ Освен това, нашите "минни чистачи“ разчистват пролива в момента. С настоящото нареждам тази дейност да продължи, но на утроено ниво!", се казва в съобщението на президента, публикувано в Truth social.

Американските сили също така заловиха друг танкер, хванат да пренася контрабанда на петрола на режима, само ден след като Техеран завзе два свои кораба.

Петролният танкер Majestic Х

Малко преди публикацията на президента, Пентагонът публикува видео на американските военноморски сили, качващи се на борда на петролния танкер Majestic X в Индийския океан. Съобщава се, че корабът е превозвал петрол, произведен от иранския режим.

"Ще продължим глобалното морско правоприлагане, за да разбием незаконните мрежи и да забраним на кораби, предоставящи материална подкрепа на Иран, където и да действат“, написа Пентагонът в X.

Пентагонът предупреди, че санкционираните лица не могат да използват международните води като прикритие, обещавайки да продължи да блокира "незаконните лица и техните кораби“ да действат свободно в морето.

Глобалните цени на петрола започнаха да се покачват рязко в четвъртък, тъй като остава несигурността относно потенциално продължително мирно споразумение между САЩ и Иран. Цената на суровия петрол Brent се покачи над 103 долара за барел в четвъртък сутринта, което е ръст от 1,3%.

Отговор от страна на Иран все още няма.

Ден по-рано Иран атакува три петролни танкера и завзе два кораба. Държавните медии на Иран публикуваха видео, показващо маскирани командоси, които се качват на два товарни кораба.

Виждат се маскирани бойци, които се втурват към кораба MSC-Francesca, използвайки канонерска лодка, преди да се изкачат по корпуса му с пушки, прикрепени към гърбовете им.