Море и мъка в "Хелс Китчън" и яд и сълзи. Танцьорката Трифонова от Поморие, която започна нежна връзка с колегата си Събков и се премести в леглото му, тази вечер обясни защо се държи като влюбена ученичка. В залата влезе мъжът й Елвин, целият в черно и започна да я гледа обвинително.

Тя изчака пет минути и отиде при него.

"Нашият брак не върви и ти го знаеш! Заедно сме само заради децата. Признай пред мсички, че се караме сутрин и вечер. Че се напиваш и аз се страхувам. Че не правим нищо заедно, нямаме общи вкусове, общи занимания, общ език.

Съжалявам, че трябваше да го научиш тук. Съжалявам, че майка ми ше го научи от телевизията. Но повече не мога!

Не исках децата ми да живеят с разделени родители. За нещастие ще се случи това!

Сбогом!"

След тези думи Трифонова стана и продължи да готвии.

Елвин пък напусна ресторанта.

Какво ще е бъдещето й със Събков, предстои да разберем.

Час по-късно той едва не се разплака. Аз съм виновен, аз разбих семейството ти?

Не си ти!

То си беше разбито преди това, увери го Трифонова.