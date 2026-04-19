Политическата формация на Румен Радев "Прогресивна България" спечели убедително изборите за 52-ро Народно събрание, които се провеждат в бургаския затвор, научи репортер на BurgasInfo. За Радев са гласували 26 лишени от свобода, като по този начин остави зад себе си досегашните лидери лидери от ГЕРБ-СДС, които са получили 15 от гласовете на задържаните в Бургас. Право да гласуват имат лишените от свобода без влезли в сила присъди и обвиняемите с мярка за неотклонение задържане под стража.

В затворите в цялата страна техният брой е 650, а в арестите – 574. Избирателните секции в затворите и арестите са общо 25.