





Поклонението пред известната българска фолклорна певица, славеят на Странджа и Почетен гражданин на Бургас Янка Рупкина започна в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в морскиа град. За да се сбогуват с нея вече дойдоха нейни родственици, близки, известни фолклорни изпълнители, представители на местната власт и нейни почитатели.Най-големият храм в Бургас вече е изпълнен с хора, продължават да идват още. От общинските тонколони в центъра на Бургас звучат песните на голямата народна певица.

„Честен и добър човек. Обичаше всички – и стари, и млади, и деца. Винаги, когато имаше сватби, събори, като се съберем, тя ни липсваше много на цялото семейство.“, казаха нейни близки.

„Това е един вълшеен глас. Човек, който отдаде целия си живот да прославя българкия фолклор по целия вят, с най-добрите си качества, с добри чувства и мисли за България. Тя е човекът, който прослави България по цял свят. А като роднина беше великолепна – обичлива, помагаше на близки и приятели. С това ще я запомним, само с добро“, каза Таня – нейна племеница.

„Янка Рупкина е велик творец. България и Стнранджа загуби един велик творец. Янка прослави Блгария и Странджа в света. Тя беше скромен, мъдър, човек с много вяра в дорото и хората.“, каза странджанската певица Златка Ставрева.





Янка Рупкина е родена през 1938 г. в странджанското село Богданово. Първоначално тя поема по пътя на медицината, завършвайки техникум за медицински сестри в Бургас. Животът ѝ обаче се променя, когато на 22 години печели първа награда на събора-надпяване в с. Граматиково. Талантът ѝ е забелязан от фолклористи, които я насочват към конкурс в София за Ансамбъла за народни песни на Българско национално радио, където тя става солистка и остава част от състава в продължение на три десетилетия.В края на 70-те години създава вокалното "Трио Българка" заедно с Ева Георгиева и Стоянка Бонева. С него певицата печели световна популярност и представя българския фолклор на международната сцена, работейки с имена като Кейт Буш, Джордж Харисън и други.

През дългата си кариера Янка Рупкина оставя значимо наследство с десетки записи, издадени албуми и участия във филми. Особено впечатление прави изпълнението ѝ на песента "Калиманку, Денку" в обработка на Красимир Кюркчийски, която става част от селекцията на швейцарския продуцент Марсел Селие в поредицата "Мистерията на българските гласове". Почетен гражданин на Бургас от 2017 г.

От 13:00 ч. ще бъде отслужено и опело в нейна памет от Сливенския митрополит Арсений. Една от най-обичаните български народни певици си отиде на 7 април на 87-годишна възраст.





































