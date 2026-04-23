Тежък сблъсък между между 4 коли е станал днес следобяд на изхода на Сопот, в посока Карлово, пише БЛИЦ. Един човек е ранен, двама са арестувани.

Предполага се , че единият от закопчаните е водачът на последния автомобил, който ведната след сблъсъка е избялал и е бил издирван от полицията. Вероятната причина за катастрофата е неспазване на необходимата дистанция.

Временно движението по път I-6 при км 252 на пътя Карлово – Сопот на самият вход се осъществява в една лента поради ПТП.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът се регулира от полицията.