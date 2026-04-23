Ръст се отчита в цените за абитуриентските празненства, съобщи Bulgaria ON AIR. Поскъпване се наблюдава в много аспекти от подготовката за завършващите средното си образование, особено при момичетата - от роклята до посрещането на бала.

През май Ема Стоянова ще бие последния учебен звънец. Девойката очаква с вълнение бала си, за който се подготвя от края на миналата година. За момента като най-голям разход се очертава празненството с близките.

"Със сигурност има ръст на цените, особено рокли, бижута, обувки, прически, гримове и всякакви такива неща. Но най-скъпо със сигурност е празнуването на личен бал, понеже си е доста голям разход и става все по-скъпо", споделя Ема. "Нашият бюджет сега е между 5 и 8 хиляди евро, като мислим да има между 50 и 60 човека, кувертът, зависи на какво се спрем, е между 60 и 120 евро на човек", уточнява Ема.

Най-важното за една абитуриентката е балната рокля. Поскъпването варира спрямо предпочитанията на девойките.

Медията проверява и цените на прическите във фризьорски салон. "В нашия салон и при колегите корекциите ще бъдат много минимални на фона на всичко, което се случва, така че не бих казала, че ще има голямо завишение. По-скоро цените ще варират от 80 до 150 евро. Зависи от самата визия от сложността, от времето, което ще отнеме", посочва Анита.

Тази година младите момичета залагат по-изчистени визии за прическите си за бала.

Разходите за родителите са големи, но въпреки това при наличие на финансова възможност те все пак не пестят средства по своите абитуриенти и специалния им повод.