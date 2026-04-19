Гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието в българската политика все още е голямо. Това каза лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев след края на изборния ден.

Той заяви, че „Прогресивна България“ печели „безапелационно“. „Това е победа на надеждата над недоверието, това е победа на свободата над страха и най-сетне това е победа на морала“, каза Радев.

На повече въпроси Румен Радев той каза, че ще отговори след излизането на окончателните резултати от парламентарните избори.

И благодари на българските граждани, подкрепили „Прогресивна България“.

Радев заяви, че е за диалог с Русия в името на развитието на българската икономика, която не може да работи без горива. Призова и служебното правителство да подаде оставка.