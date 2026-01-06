В Поморие честванията за Йордановден започнаха с празнична Света литургия и водосвет, отслужени в местните храмове. Почитането на празника продължи с дългоочакваното от десетки смелчаци ритуално спасяване на кръста. По традиция десетки жители и гости се включиха в литийните шествия преди хвърлянето на светия кръст, сред които и кметът на община Поморие Иван Алексиев, председателят на Общинския съвет Адам Адамов, заместник-кметът Янчо Илиев, кметът на Ахелой Димитър Нейчев и на Каблешково Ивайло Иванов. В литията в Поморие с чудесни песнопения се включиха дамите от хор „Благовестие“. За да подкрепят храбреците, на ритуала в Поморие и Ахелой бяха дошли и учениците от двете основни училища, носещи името на Христо Ботев.

Общо 46 поморийци (32 в центъра на града и 14 в кв. „Св. Георги“) демонстрираха силен дух и калена воля, взимайки участие в ритуала. Като най-добър плувец в кв. „Свети Георги” се изяви 30-годишният Яни Илиев от Поморие, а 20-годишният Тодор Динов бе другият ни съгражданин, чиято година се очертава да бъде здрава и щастлива.

Традицията бе спазена и в Ахелой – от ранни зори миряните идваха в храм „Свето Възнесение Господне”, за да запалят свещ и да си вземат вода за здраве и благоденствие. За кръста там се бориха десетима младежи, но като най-бърз се отличи 18-годишният Мариян Арсенов. Днес той улови Кръста за първи път, но вече за четвърта година взима активно участие в атрактивния ритуал.

Всички мъже и момчета, имали куража да премерят сили, получиха подаръци от Община Поморие, връчени от кмета Иван Алексиев.