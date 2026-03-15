Предизборният щаб на "БСП – Обединена левица" свиква Национално съвещание, на което ще бъдат представени водачите на листи и кандидати за народни представители на парламентарната група за предстоящите избори на 19 април, съобщиха от пресцентъра на левицата. Съвещанието ще е в Националния дворец на културата.

Във форума ще вземат участие представители на ръководството на БСП и на коалиционните ѝ партньори от "БСП – Обединена левица" на национално, областно и общинско ниво, кметове и зам.-кметове, общински съветници, членове на партиите от коалицията.

Българските политици трябва да се научат преди избори да говорят какво ще правят след това, а ако заговорят преди изборите, да не правят друго след тях, каза във Варна в петък лидерът на БСП Крум Зарков след регистрацията на листата на коалицията в Районната избирателна комисия.