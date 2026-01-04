Най-големият туристически кораб у нас - „Магелан“ потъна днес в Созопол под напора на силния вятър и бурното море, съобщиха очевидци. Плавателният съд , използван през лятото за разходка на туристи и партита, бил закотвен срещу бившето военно поделение в града, в момента база на Гранична полиция, когато заради рязкото усилване на вятъра, къса котва, а вълните го отнесли до кейовата стена, където буквално се разбил. От удара в 25 метровия кораб се отворила огромна пробойна, а в момента, според очевидци, наклонът на кораба е 80 градуса.