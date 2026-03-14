Заварваме държава в пълна анархия – животни са вкарвани контрабандно от Румъния и Гърция в България. Това заяви пред журналисти служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов във връзка с разкрита незаконна кланица и данни за незаконен внос и придвижване на животни.

Министър Христанов даде брифинг на мястото на едно от незаконните сметища, където са изхвърляни трупове на животни. Той посочи, че ситуацията крие сериозни рискове за здравето на животните и хората, особено на фона на огнищата на шарка

Служебният министър и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски съобщиха за разкрития канал за контрабанден внос и незаконна преработка на месо в района на Ихтиман.

По думите на министър Христанов районът се очертава като едно от основните места, през които в страната влиза контрабандна стока. В последните дни са задържани няколко камиона с дребен рогат добитък, които в момента се намират на румънската граница.

При проверки на място служители на БАБХ и МВР са открили пресни животински отпадъци, кости и няколко локации, използвани за транжиране и разфасоване на месо. Според властите оттам продукцията вероятно е била разпространявана към неизвестни засега точки в страната.

„Питаме се защо досега никой не е забелязал тези места. Открихме големи количества животински отпадъци, натрупвани поне от година“, заяви министър Христанов. Той подчерта, че има съмнения част от това месо вече да е достигало до българския пазар.

По думите му ситуацията крие сериозни рискове за здравето на животните и хората, особено на фона на огнищата на шарка по дребните преживни животни в Румъния, където през последните месеци са унищожени много стада.

„Българските производители спазват десетки правила и закони, а в същото време някой прави дъмпинг на пазара с контрабандно месо, рискувайки здравето на хората и животните“, допълни Христанов. Той обяви, че в понеделник ще бъде свикана съвместна пресконференция с вътрешния министър и представители на полицията, на която ще бъдат предложени конкретни мерки за пресичане на нелегалните дейности.

От БАБХ уточниха, че при една от акциите на румънската граница е задържан камион с 25 дребни преживни и 2 едри преживни животни. По случая се извършват лабораторни изследвания.

„В района на Ихтиман открихме поле, осеяно с румънски ушни марки на животни. Задържаният камион е с полска регистрация и без необходимото разрешително за транспорт на животни“, съобщи изпълнителният директор на агенцията Ангел Мавровски.

По думите му са открити и ушни марки от различни райони на страната, включително от Велинград, което показва движение на животни през различни региони и съответно риск от разпространение на заболявания като шарка и чума по животните. Подобни случаи на незаконен превоз на агнета са установени и на гръцката граница, съобщава Нова тв.

Въпреки напрежението на международните пазари, породено от конфликта в Близкия изток, служебният министър увери, че това няма да се отрази на пазара на агнешко месо в България. „Няма да позволим спекула с цените“, заяви Иван Христанов.