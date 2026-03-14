След сряда дневните температури в страната ще се понижат и максималните ще са около и под 10 градуса. Това се съобщава в седмичната прогноза за времето у нас от 16 до 23 март на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), подготвена от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.

В понеделник, 16 март, времето в страната ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места в низините и котловините видимостта отново ще бъде намалена или ще има ниска слоеста облачност. След обяд от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност. Вятърът ще е слаб от североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, а максималните - между 12 и 17 градуса. По-ниски ще се температурите по Черноморието.

През следващите дни ще има значителна облачност. Във вторник, 17 март, на места в Западна България ще има слаби валежи от дъжд.

В сряда, 18 март, и в четвъртък, 19 март, и на изток ще има изолирани слаби валежи от дъжд, в планинските райони - и от сняг. Вятърът от североизток ще се усили, дневните температури ще се понижават и след сряда максималните в по-голямата част от страната ще бъдат около и под 10 градуса, прогнозира Анастасия Кирилова.