Текущата цена на петрола не е най-високата в историята. Това заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев в предаването

Той се обяви

категорично против държавни мерки заради повишените цени на горивата след конфликта в Иран.

"Не съм особен фен на каквито и да е мерки, свързани с хипотетичен, по-скоро фантасмагоричен контрол на цени, надценки и други неща - навремето, свързани с Еврозоната, преди това с пандемията и сега с цената на петрола. За мен правителствата в последните доста години създават лошо съзнание у българските граждани, че държавата е вездесъщата майка хранилница, която възпитава феодални селяни, които какъвто и проблем да имат, откъдето и да духне вятърът, тя идва да ги защитава и да им решава всичките проблеми. Забравяме, че живеем в пазарна икономика", категоричен бе Василев пред Bulgaria ON AIR.

"Нищо драматично не се е случило - да има дефицит на горива или някаква бушуваща инфлация, която да предполага нещо повече от анализи по телевизията. Трябва да бъдем по-хладнокръвни и по-пазарно ориентирани", посочи специалистът.

Василев се позова на твърдения на експерти на пазара на горива: "Питаха ги какво ще стане, ако цената на нефта стане 200 долара за барел - цената на колонката ще се увеличи с 30%.

Казвам ви като икономист -

неприятно е, но няма да свърши светът и няма да има дефицит на гориво.

Нищо няма да стане. После ще падне", прогнозира ексминистърът.

"Всички политически сили, без оглед на цвят и идеология, в последните пет години се превърнаха в популисти", каза още Василев.

"Фискално безотговорни прахосници на бъдещето на българската нация. Последните пет години за мен са бюджетен хаос, национално безвремие. Основното, с което се занимаваше обществото и политическата класа, е безкрайни приемания на бюджети, закъснения на бюджети, актуализация на бюджети, удължителни, удължаване на удължителните и спорове за това колко милиарди на кого да бъдат раздадени", обобщи Василев.