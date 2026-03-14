България е в сравнително по-стабилна позиция от редица европейски държави по отношение на доставките на петрол и газ, тъй като в по-малка степен разчита на доставки през Ормузкия проток. Основната част от енергийните доставки за страната идват по маршрути през Черно море. Това заяви служебният министър на външните работи Надежда Нейнски в ефира на Дарик радио по повод ескалацията на напрежението в Близкия изток.

По думите ѝ членството на България в Европейския съюз осигурява гарантирани резерви, които дават по-голяма сигурност на икономиката. Тя подчерта, че рафинерията на "Лукойл" работи със суров петрол и към момента проблемът не е в доставките, а в цените, върху които страната няма пряко влияние. Според нея държавата следи ситуацията и е готова да реагира при опити за спекула. Нейнски заяви, че контролът върху цените е ключов и при необходимост ще бъдат обявени конкретни мерки. Тя увери, че се прави подробен анализ и правителството е подготвено за различни сценарии.

Министърът посочи, че към този момент няма пряка заплаха за България, макар че всяка война създава риск за международната сигурност. Тя отбеляза, че натискът от страна на Иран е насочен към това последствията от конфликта да бъдат усетени в глобален мащаб, включително чрез евентуално затваряне на Ормузкия проток или активизиране на хутите, които могат да блокират важни транспортни маршрути. По думите ѝ основният инструмент за натиск остава цената на петрола.

Нейнски коментира и дипломатическите предложения около конфликта, като посочи, че Русия е предложила обогатеният уран на Иран да бъде изнесен на нейна територия като гаранция за деескалация, но САЩ са отказали, тъй като подобен ход би породил нови рискове.

Тя каза: "Казват дори, че войната в Иран ще бъде решена най-вече в Ормузкия проток и дали САЩ ще съумеят на първо място да разрушат тези ядрени балистични установки, с които гвардейският корпус атакува, защото проблемът в Иран е дали националното ръководство на Иран може да контролира този гвардейски революционен корпус".

На въпрос дали съществува риск България да бъде пряко засегната от ракетен удар, Нейнски заяви, че на този етап такава опасност не се очаква и това е уверението на иранското външно министерство. Тя подчерта, че практическата гаранция за сигурността на страната е членството в НАТО. Според нея един от проблемите в отбраната остава липсата на собствена противоракетна защита, като в момента част от защитата на българската територия се осигурява от съоръжения в Северна Гърция.

Министърът съобщи, че в Брюксел предстои среща с гръцкия външен министър, на която ще бъдат обсъдени именно въпросите за сигурността. Планирана е и среща с американския посланик в НАТО, за да бъдат уточнени оценките за развитието на конфликта и необходимите гаранции за сигурността на българските граждани.

По отношение на американските самолети, разположени на летище "Васил Левски" в София, Нейнски подчерта, че те не участват във военните действия в Близкия изток. По думите ѝ самолетите-цистерни са в България по линия на ангажименти към НАТО и алиансът не е страна в конфликта. Тя уточни, че присъствието им е в рамките на конкретен мандат и няма искане за неговата промяна.

Министърът коментира и решението на САЩ да отменят санкциите за купуване на руски петрол. Тя заяви, че споделя позицията на украинския президент Володимир Зеленски, че подобна стъпка ще даде сериозно облекчение за Русия във войната срещу Украйна. Според нея фокусът върху кризата в Близкия изток не бива да отклонява вниманието от конфликта в Украйна. Нейнски посочи, че Русия и Иран действат като съюзници, независимо от публичните им изявления.

Като основна мярка срещу евентуална спекула с цените правителството анализира работата на "Лукойл". Нейнски увери, че страната разполага с резерви и има дългосрочни договори за доставки на газ от Азербайджан, поради което към момента няма основание за рязко поскъпване. Тя добави, че ако конфликтът се проточи и цените на петрола продължат да растат, кабинетът разполага с готов пакет от мерки.