Поредна черна събота по пътищата на страната, след като тежка катастрофа в района на Радомир отне два човешки живота. Инцидентът е станал в участъка между селата Стефаново и Друган, където два автомобила са се сблъскали изключително силно. По първоначални данни ударът е бил нетипичен – едната кола е ударена челно, докато при другата сблъсъкът е бил страничен, което е довело до фатални последици за пътуващите в него.

На мястото веднага са пристигнали екипи на полицията, спешна помощ и пожарната. Заради размазаните ламарини се е наложило спасителите да режат купетата, за да извадят пострадалите. Двама от участниците в инцидента са издъхнали на място. Други четирима души са транспортирани към болница с различни наранявания, като състоянието на някои от тях остава критично и лекарите се борят за живота им.

В момента криминалисти извършват оглед на местопроизшествието, за да установят точната причина за катастрофата. Предполага се, че става въпрос за отнето предимство или внезапна маневра, довела до страничния удар. Движението в района беше временно затруднено, докато се разчистят отломките от пътното платно. Тепърва ще се изяснява дали техническа неизправност или човешка грешка стои зад този нелеп инцидент.