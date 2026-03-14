„Реално показваме своята откритост, с високо вдигнати чела заставаме отново пред хората. В рамките на тази една година успяхме да завъртим отново колелото на Бургаска област, така че важни проекти за обществото бяха задвижени.“, каза водачът на листата за Бургаски регион на ГЕРБ-СДС Жечо Станков. Той досега беше един от най-успешните министри в правителството на Росен Желязков, многократно е доказвал, че се вслушва в хората от Бугаска област и отстоява техните интереси.

Той посочи и работата, която тече по важни за регина обекти. „Започваме от Бургас с обхода на Меден рудник – изключително важен проект за най-големия жилищен комплекс. Детската болница – виждате, вече е факт. Уличното осветление в много населени места вече е факт в рамките само на тези 12 месеца.

Много домакинства имат на покривите си вече соларни панели. За някои може да звучи банално, но освен програмата за многофамилните жилищни сгради, която виждате, че рестартирахме, организирахме чрез Бюджет 2025 допълнителни средства в Българска банка за развитие, така че да няма резерви в списъка за саниране, а всички блокове до 2029 година да бъдат санирани. Знаете, че от предходни кампании нашият екип пое ангажимент да е справедливо и да могат еднофамилните жилищни сгради също да се възползват. В качеството си на енергиен министър създадох – нарочен фонд, който да даде такъв шанс. Е, в момента можем да поемем ангажимент пред хората от Бургаски регион, пред хората от цяла България.

Продължаваме с много други проекти, които да дадат шанс за развитието на Бургаска област“, каза Жечо Станков.