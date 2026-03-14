„Нашите кампании винаги са били живи, преминават в стрещи с хората. Много е важно всички да сме единни и заедно да градим България. Листата ни съчетава опита с младостта. Това дава силата, която носи ГЕРБ. ГЕРБ ще бъде първа политическа сила и на тези избори.“, заяви областният координатор на партията в Бургаска област Иван Алексиев при регистацията на листата на ГЕРБ-СДС за региона за предстоящите паламентарни избори.

„ГЕРБ винаги е била партия, която е била честна с българските граждани. И затова искам да внеса едно много ясно уточнение. Има решение на Изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ – кметове на политическа партия ГЕРБ няма да участват в листите. Защото на всички ни е ясно, че кметовете са избрани от хората, за да си вършат работата тук, на място, на терен. Поради тази причина ясно заявяваме, че кметове на политическа партия ГЕРБ няма да участват в листите за народни представители на предстоящите извънредни парламентарни избори. Листата на коалиция ГЕРБ-СДС за Бургас, като водач е един може би от най-добрите енергийни експерти, бургазлия до мозъка на костите си и човекът, който вкарва енергия в кораба, наречен Бургас – г-н Жечо Станков“, добави Алексиев.

Ето пълната листа на ГЕРБ-СДС:

1 Жечо Дончев Станков

2 Любен Любенов Дилов

3 Галя Стоянова Василева

4 Андрей Стоянов Рунчев

5 Владимир Добромиров Крумов

6 Иво Георгиев Баев

7 Станислав Костадинов Губеров

8 Атанас Тодоров Пъчков

9 Димитър Константинов Чолаков

10 Петя Янева Арнаудова

11 Теодора Красимирова Митева

12 Дечо Димитров Коешинов

13 Георги Генов Генов-Предприемач

14 Цветана Лъчезарова Станева

15 Иван Георгиев Ников

16 Йордан Танев Йорданов

17 Чани Димов Стойчев

18 Владимир Александров Македонски

19 Румяна Иванова Иванова

20 Ангел Димитров Петков

21 Нуртен Ибрям Чаушева

22 Смаил Недрет Смаил

23 Ростислав Златков Янков

24 Иван Георгиев Димитров

25 Желязко Николаев Желязков

26 Зорница Прокопова Петкова

27 Тодор Михайлов Михалев

28 Йордан Красимиров Козаров