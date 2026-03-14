Танкер, плаващ под гръцки флаг, е бил ударен край руското пристанище Новоросийск в Черно море по-рано днес, съобщи гръцкият министър на корабоплаването и островната политика Василис Кикилиас, цитиран от електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“. Няма пострадали.

Пред гръцката държавна телевизия ЕРТ Кикилиас каза, че екипажът на танкера е бил от 24 души – 10 гърци, 13 филипинци и един румънец – за които се съобщава, че са в добро здраве. Нанесени са единствено материални щети на танкера, който е бил нает от американския петролен гигант „Шеврон“ (Chevron).

По информация на Министерството на корабоплаването, цитирана от „Катимерини“, танкерът „Маран Омир“ (Maran Homer) е отплавал от пристанището в Солун за Новоросийск.

Според Кикилиас е възможно ударът по танкера да е свързан с напрежението в региона и неотдавнашните решения, позволяващи ограничено транспортиране на руски петрол.

Министърът заяви, че е информирал гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и външния министър Йоргос Герапетритис за инцидента.

Кикилиас допълни, че Гърция ще повдигне въпроса на ниво Европейски съвет, ако е необходимо, и определи като „неприемливо и много опасно“ насочването на атаки към кораби, плаващи под гръцки флаг или превозващи гръцки екипажи.