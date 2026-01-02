Убито куче е открито в местността «Карабаир», разположена в близост до пясъчната кариера в землището на Българово. Установено е, че животното - кръстоска между породите кангал и българско овчарско куче, тежащо около 50 кг., е простреляно в лявата част на тялото, в близост до предния ляв крак. В резултат на бързите полицейски действия на служители от Районно управление – Айтос е задържан извършителят на прострелването. Това е 53-годишен мъж от Българово, който предал доброволно ловна пушка с оптичен прицел. По случая е образувано досъдебно производство.